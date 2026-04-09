इश्क, धोखा और कत्ल: जीजा के प्यार में पागल थी साली, भेद खुला तो बड़ी बहन ने पति के साथ मिलकर की हत्या

थाना मैनाठेर पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी मुकेश ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि वह सुमन के कथनों के पूर्ण समर्थन में है। पूछताछ के दौरान मुकेश ने स्वीकार किया कि घटना की पूरी योजना सुमन के साथ मिलकर बनाई गई थी और उसने हत्या के समय सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मुकेश ने अपराध के हर पहलू के बारे में खुलासा किया, जिसमें ज्योति के साथ होने वाले झगड़े और हत्या की योजना की तैयारी शामिल है।