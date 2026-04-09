UP Rains: यूपी में मौसम ने बदली करवट, अगले 24 घंटे भारी बारिश और तूफानी हवाओं का साया

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्रदेश में यह बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से आया है। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ बारिश और तेज हवाओं का दौर धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में फैल गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। इसके चलते कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।