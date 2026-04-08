RSS को “नासूर” बताकर भड़कीं सपा सांसद रुचि वीरा, बैन की मांग से मची सियासी हलचल, बंगाल चुनाव पर भी बड़ा दावा

UP Politics: समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस को "देश के लिए नासूर" बताया और कहा कि इस संगठन पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि RSS की सभाएं और आयोजन जनता के पैसे से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उनके कार्यक्रम देख लीजिए। सब पब्लिक के पैसे से हो रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। यह जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है। सांसद ने कहा कि आरएसएस देश की एकता और विकास के रास्ते में बाधा बन रहा है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाकर देश को बचाना चाहिए।