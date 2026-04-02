देह व्यापार और अवैध वसूली पर मुरादाबाद SSP का एक्शन; 2 चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मचा हड़कंप

Moradabad SSP Action: मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। देह व्यापार की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करने और रिश्वत लेने के आरोप में दो चौकी इंचार्ज और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और साफ संदेश दिया गया है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।