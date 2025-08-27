Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! पुलिस महकमे में मची खलबली, दौड़े एसपी ट्रैफिक

Moradabad News: मुरादाबाद में मंगलवार को एसएसपी सतपाल अंतिल महिला थाने के पास जाम में फंस गए। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ट्रैफिक सुभाषचंद्र गंगवार टीम संग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 27, 2025

moradabad ssp stuck in traffic jam police department alert
Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! Image Source - Social Media 'X'

SSP stuck in traffic jam in Moradabad: मुरादाबाद में मंगलवार दोपहर एक हैरान करने वाली स्थिति पैदा हो गई जब एसएसपी सतपाल अंतिल खुद जाम में फंस गए। महिला थाने के पास उनकी गाड़ी रुक गई और दस मिनट तक स्कॉर्ट में शामिल पुलिसकर्मियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। जिस जाम से रोजाना आम जनता जूझती है, वही समस्या अब जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी के सामने भी आ गई।

पुलिस विभाग में मची खलबली

एसएसपी की गाड़ी जाम में फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ट्रैफिक सुभाषचंद्र गंगवार तत्काल अपनी टीम संग मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने के प्रयास किए। कड़ी मशक्कत के बाद एसएसपी की गाड़ी निकाली जा सकी और धीरे-धीरे यातायात सामान्य किया गया।

ये भी पढ़ें

Amroha News: दुल्हन बनी धोखेबाज़! नकदी जेवर लेकर भागी, पहली शादी का राज खुला तो हुआ हंगामा
अमरोहा
amroha bride ran away with cash jewelry second marriage case

महिला थाने वाली रोड पर रोजाना जाम की समस्या

स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला थाना, गुरहट्टी चौराहा, फव्वारा चौक, गंज, दिल्ली रोड, रेलवे स्टेशन रोड और संभल फाटक पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। पुलिस हर बार नई यातायात योजना बनाने की बात करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे फिर से यही हाल हुआ और इस बार एसएसपी भी फंस गए।

एसपी ट्रैफिक को खुद संभालना पड़ा मोर्चा

जाम की स्थिति बिगड़ती देख टीआई अनुराधा सिंघल और अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत महिला थाने पहुंचे। एसपी ट्रैफिक गंगवार ने खुद मोर्चा संभाला और एसएसपी की गाड़ी को सुरक्षित निकाला। घटना के बाद महिला थाने के सामने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने।

जिला अस्पताल और आसपास के मार्गों पर असर

महिला थाने वाली रोड पर जाम लगते ही पीलीकोठी चौराहे और उससे जुड़ी सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। इसका असर सिविल लाइंस थाना, पुलिस लाइंस रोड और जिला अस्पताल तक दिखाई देता है। मरीजों और एंबुलेंसों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।

स्कूलों के पास राहत, लेकिन दूसरे मार्ग हुए प्रभावित

अधिकारियों ने स्कूलों के आसपास जाम से राहत दिलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। छुट्टी के समय पुलिसकर्मी बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखते हैं। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि अब अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ने लगा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! पुलिस महकमे में मची खलबली, दौड़े एसपी ट्रैफिक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.