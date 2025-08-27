Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! पुलिस महकमे में मची खलबली, दौड़े एसपी ट्रैफिक

SSP stuck in traffic jam in Moradabad: मुरादाबाद में मंगलवार दोपहर एक हैरान करने वाली स्थिति पैदा हो गई जब एसएसपी सतपाल अंतिल खुद जाम में फंस गए। महिला थाने के पास उनकी गाड़ी रुक गई और दस मिनट तक स्कॉर्ट में शामिल पुलिसकर्मियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। जिस जाम से रोजाना आम जनता जूझती है, वही समस्या अब जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी के सामने भी आ गई।
एसएसपी की गाड़ी जाम में फंसने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ट्रैफिक सुभाषचंद्र गंगवार तत्काल अपनी टीम संग मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने के प्रयास किए। कड़ी मशक्कत के बाद एसएसपी की गाड़ी निकाली जा सकी और धीरे-धीरे यातायात सामान्य किया गया।
स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला थाना, गुरहट्टी चौराहा, फव्वारा चौक, गंज, दिल्ली रोड, रेलवे स्टेशन रोड और संभल फाटक पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। पुलिस हर बार नई यातायात योजना बनाने की बात करती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे फिर से यही हाल हुआ और इस बार एसएसपी भी फंस गए।
जाम की स्थिति बिगड़ती देख टीआई अनुराधा सिंघल और अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत महिला थाने पहुंचे। एसपी ट्रैफिक गंगवार ने खुद मोर्चा संभाला और एसएसपी की गाड़ी को सुरक्षित निकाला। घटना के बाद महिला थाने के सामने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि दोबारा ऐसी स्थिति न बने।
महिला थाने वाली रोड पर जाम लगते ही पीलीकोठी चौराहे और उससे जुड़ी सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। इसका असर सिविल लाइंस थाना, पुलिस लाइंस रोड और जिला अस्पताल तक दिखाई देता है। मरीजों और एंबुलेंसों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।
अधिकारियों ने स्कूलों के आसपास जाम से राहत दिलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। छुट्टी के समय पुलिसकर्मी बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखते हैं। हालांकि इसका नतीजा यह हुआ कि अब अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ने लगा है।