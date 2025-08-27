Moradabad News: मुरादाबाद में एसएसपी जाम में फंसे! पुलिस महकमे में मची खलबली, दौड़े एसपी ट्रैफिक

SSP stuck in traffic jam in Moradabad: मुरादाबाद में मंगलवार दोपहर एक हैरान करने वाली स्थिति पैदा हो गई जब एसएसपी सतपाल अंतिल खुद जाम में फंस गए। महिला थाने के पास उनकी गाड़ी रुक गई और दस मिनट तक स्कॉर्ट में शामिल पुलिसकर्मियों को जद्दोजहद करनी पड़ी। जिस जाम से रोजाना आम जनता जूझती है, वही समस्या अब जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी के सामने भी आ गई।