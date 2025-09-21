टीचर की मारपीट से परेशान छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, हाथों पर लिखे शिक्षिकाओं के नाम और स्कूल की छत से कूदी

जानकारी के अनुसार, छात्रा ने तीन दिन पहले स्कूल में पढ़ाई समझने में समस्या आने पर कॉलेज प्रबंधक पुरुषोत्तम से शिकायत की। प्रबंधक ने छात्रा की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब शिक्षिकाओं को यह पता चला, तो उन्होंने छात्रा को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रा ने प्रबंधक के पास पुनः शिकायत की, लेकिन इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और छात्रा को कार्यालय से वापस भेज दिया गया।