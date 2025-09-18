Patrika LogoSwitch to English

Moradabad Crime: खेत में हैवानियत की हदें पार! नाबालिग से रेप के बाद हत्या, डॉग स्क्वॉड ‘टाइगर’ ने सुलझाई गुत्थी

Moradabad Crime News: जसपुर के अमियावाला गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 18, 2025

moradabad teen raped murdered dog squad solves crime
Moradabad Crime: खेत में हैवानियत की हदें पार! पत्रिका फाइल फोटो।

Teen raped murdered in Moradabad: मुरादाबाद से सटे जसपुर के अमियावाला गांव में बीते 16 सितंबर को हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग किशोरी को खेत में अकेला पाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और डॉग स्क्वॉड की मदद से इस अंधेरे रहस्य से पर्दा उठ गया है। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी राजीव (20) को गिरफ्तार कर लिया है।

'टाइगर' ने सूंघकर पकड़ी अपराधी की गंध

पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती थी। घटनास्थल पर कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। ऐसे में, डॉग स्क्वॉड के जांबाज डॉग 'टाइगर' को मैदान में उतारा गया। 'टाइगर' ने घटनास्थल से सूंघते हुए सीधा मृतका के घर तक का रास्ता तय किया और फिर वहां से आरोपी राजीव के घर पहुंचा। उसने आरोपी के कपड़ों को सूंघकर उसकी पहचान की। 'टाइगर' की यह अविश्वसनीय सटीकता ही इस मामले में निर्णायक साबित हुई।

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस ने डॉग स्क्वॉड के संकेत पर आरोपी राजीव को तुरंत हिरासत में लिया। शुरुआत में, उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बार-बार अपने बयान बदले, जिससे पुलिस का संदेह और भी गहरा गया। सघन पूछताछ और सबूतों का दबाव पड़ने पर आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने नाबालिग को खेत में अकेला देखा और दुष्कर्म किया। पहचान उजागर होने और पकड़े जाने के डर से उसने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस की सक्रियता की हुई सराहना

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक अपराध निहारिका तोमर, पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह और पुलिस उपाधीक्षक काशीपुर दीपक सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस की इस तत्परता और पेशेवर जांच की काफी सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी राजीव पर पहले भी जसपुर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है, जो उसके आपराधिक प्रवृत्ति का संकेत देता है।

