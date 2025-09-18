Moradabad Crime: खेत में हैवानियत की हदें पार! नाबालिग से रेप के बाद हत्या, डॉग स्क्वॉड ‘टाइगर’ ने सुलझाई गुत्थी

Teen raped murdered in Moradabad: मुरादाबाद से सटे जसपुर के अमियावाला गांव में बीते 16 सितंबर को हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक नाबालिग किशोरी को खेत में अकेला पाकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई और डॉग स्क्वॉड की मदद से इस अंधेरे रहस्य से पर्दा उठ गया है। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी राजीव (20) को गिरफ्तार कर लिया है।