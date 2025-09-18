मुरादाबाद के टीएमयू की नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, ICU में भर्ती, कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप

TMU nursing student jumps third floor in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (TMU) में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल ने अचानक कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटनाक्रम के बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। घायल छात्रा को आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
दीक्षा पाल वर्तमान में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और इन दिनों उनकी परीक्षाएं चल रही थीं। बताया गया कि बृहस्पतिवार दोपहर लगभग ढाई बजे वह परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी। इसी दौरान उसने अचानक तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। दीक्षा के कूदने की चीख सुनकर छात्र-छात्राएं और कॉलेज स्टाफ मौके पर दौड़े और तुरंत मदद के लिए अस्पताल पहुंचाया।
घटना के तुरंत बाद असमोली थाना प्रभारी योगेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। साथ ही, टीएमयू प्रशासन और अन्य छात्रों से पूछताछ की जा रही है। CO हाईवे राजेश कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
दीक्षा के इस कदम के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। छात्रा की गंभीर स्थिति को देखकर उसके परिजन अस्पताल में सदमे में हैं। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर घटना की विस्तृत जांच कर रहे हैं ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके।