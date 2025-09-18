मुरादाबाद के टीएमयू की नर्सिंग छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, ICU में भर्ती, कॉलेज परिसर में मचा हड़कंप

TMU nursing student jumps third floor in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी (TMU) में बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल ने अचानक कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटनाक्रम के बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। घायल छात्रा को आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।