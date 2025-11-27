Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: यूपी के इस जिले में 4.5 लाख रंगे हुए अंडे जब्त, मिलावटखोरों पर तगड़ा एक्शन

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने देसी अंडों के नाम पर चल रही बड़ी मिलावटखोरी का खुलासा किया है। छापेमारी में 4.5 लाख रंगे हुए नकली देसी अंडे, रसायन और रंगने का पूरा सेटअप बरामद किया गया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 27, 2025

moradabad up fake desi eggs raid 4 lakh eggs seized

नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: AI Generated Image

Fake desi eggs news moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने देसी अंडों के नाम पर चल रहे बड़े पैमाने की मिलावटखोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। काशीपुर रोड, रामपुर तिराहा स्थित बरवाड़ा मजरा में एक अंडे के गोदाम पर छापा मारकर विभाग ने करीब 4.5 लाख रंगे हुए नकली देसी अंडे बरामद किए। टीम ने गोदाम को तत्काल सील कर दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और खास पॉलिश से देसी अंडे जैसा गहरा भूरा रंग दिया जा रहा था, जबकि बाजार में देसी अंडे सामान्य अंडे की तुलना में दो गुना तक महंगे बिकते हैं।

निरीक्षण में मिला रंगाई का पूरा सेटअप

सहायक आयुक्त खाद्य के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान टीम ने देखा कि बड़ी मात्रा में सफेद अंडों को अलग-अलग टबों और ट्रे में रखकर रंग व पॉलिश की लेयर चढ़ाई जा रही थी, ताकि उन्हें देसी अंडे के रूप में बेचा जा सके। फूड सेफ्टी टीम ने तुरंत पुलिस बल को बुलाया और पुख्ता सबूतों के साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की।

बड़ी बरामदगी ने विभाग को चौंकाया

छापेमारी के दौरान विभाग को जो मात्रा मिली, उसने पूरे प्रशासन को चौंका दिया। बरामद माल में-

  • रंगे हुए नकली देसी अंडे: 4,53,600
  • रंगने के लिए तैयार सफेद अंडे: 35,640
  • कुल मूल्य: 3,89,772 रुपये

रंग, रसायन और पॉलिश का पूरा सेटअप भी जब्त

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नकली रंग में केमिकल मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है और कटघर थाने में तहरीर भेजकर मुकदमे की तैयारी की जा रही है।

मिलावटखोरों पर अब होगी सख्त कार्रवाई

फूड सेफ्टी विभाग ने इस कार्रवाई को मिलावट के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा बताया है। विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की अब कठोर निगरानी की जा रही है। ऐसा कोई भी कारोबारी जो देसी अंडों के नाम पर उपभोक्ताओं को धोखा देगा या स्वास्थ्य के साथ जोखिम खेलेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं, ताकि ऐसे रैकेट्स को समय रहते पकड़ा जा सके।

Published on:

27 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: यूपी के इस जिले में 4.5 लाख रंगे हुए अंडे जब्त, मिलावटखोरों पर तगड़ा एक्शन

