नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: यूपी के इस जिले में 4.5 लाख रंगे हुए अंडे जब्त, मिलावटखोरों पर तगड़ा एक्शन

Fake desi eggs news moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने देसी अंडों के नाम पर चल रहे बड़े पैमाने की मिलावटखोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। काशीपुर रोड, रामपुर तिराहा स्थित बरवाड़ा मजरा में एक अंडे के गोदाम पर छापा मारकर विभाग ने करीब 4.5 लाख रंगे हुए नकली देसी अंडे बरामद किए। टीम ने गोदाम को तत्काल सील कर दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और खास पॉलिश से देसी अंडे जैसा गहरा भूरा रंग दिया जा रहा था, जबकि बाजार में देसी अंडे सामान्य अंडे की तुलना में दो गुना तक महंगे बिकते हैं।