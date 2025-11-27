नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: यूपी के इस जिले में 4.5 लाख रंगे हुए अंडे जब्त, मिलावटखोरों पर तगड़ा एक्शन

नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा: AI Generated Image
Fake desi eggs news moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने देसी अंडों के नाम पर चल रहे बड़े पैमाने की मिलावटखोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। काशीपुर रोड, रामपुर तिराहा स्थित बरवाड़ा मजरा में एक अंडे के गोदाम पर छापा मारकर विभाग ने करीब 4.5 लाख रंगे हुए नकली देसी अंडे बरामद किए। टीम ने गोदाम को तत्काल सील कर दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और खास पॉलिश से देसी अंडे जैसा गहरा भूरा रंग दिया जा रहा था, जबकि बाजार में देसी अंडे सामान्य अंडे की तुलना में दो गुना तक महंगे बिकते हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान टीम ने देखा कि बड़ी मात्रा में सफेद अंडों को अलग-अलग टबों और ट्रे में रखकर रंग व पॉलिश की लेयर चढ़ाई जा रही थी, ताकि उन्हें देसी अंडे के रूप में बेचा जा सके। फूड सेफ्टी टीम ने तुरंत पुलिस बल को बुलाया और पुख्ता सबूतों के साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की।
छापेमारी के दौरान विभाग को जो मात्रा मिली, उसने पूरे प्रशासन को चौंका दिया। बरामद माल में-
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नकली रंग में केमिकल मिश्रण इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। पूरे गोदाम को सील कर दिया गया है और कटघर थाने में तहरीर भेजकर मुकदमे की तैयारी की जा रही है।
फूड सेफ्टी विभाग ने इस कार्रवाई को मिलावट के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा बताया है। विभाग का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की अब कठोर निगरानी की जा रही है। ऐसा कोई भी कारोबारी जो देसी अंडों के नाम पर उपभोक्ताओं को धोखा देगा या स्वास्थ्य के साथ जोखिम खेलेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं, ताकि ऐसे रैकेट्स को समय रहते पकड़ा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग