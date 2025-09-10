UP Roadways: त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए जुटा रोडवेज प्रशासन, दिवाली पर सभी रूटों पर दौड़ेंगी बसें

रोडवेज विभाग में सर्विस मैनेजर के पद पर तैनात अनुराग यादव ने जानकारी दी कि नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं और दीपावली पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार परिवहन निगम के लिए बड़ा अवसर होता है, जब लाखों यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना होता है। प्रशासन ने इस बार 100% बसें चलाने का लक्ष्य तय किया है।