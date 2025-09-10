Patrika LogoSwitch to English

UP Roadways: त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए जुटा रोडवेज प्रशासन, दिवाली पर सभी रूटों पर दौड़ेंगी बसें

UP Roadways: दिवाली पर यात्रियों को घर पहुंचाने में आसानी हो, इसके लिए मुरादाबाद रोडवेज प्रशासन ने 960 बसों और अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 10, 2025

moradabad up roadways diwali 960 buses extra trips
UP Roadways | Image Source - Social Media 'X'

UP Roadways Diwali Buses: दीपावली नजदीक आते ही मुरादाबाद रोडवेज प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। इस बार यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 960 बसों के बेड़े को चलाने के साथ ही अतिरिक्त फेरे लगाने की भी योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी यात्री को घर जाने में परेशानी न हो और हर कोई समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

त्योहार पर रोडवेज की विशेष योजना

रोडवेज प्रशासन ने इस दिवाली यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए अलग-अलग रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है, वहां विशेष रूप से अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इससे त्योहार पर यात्रियों का दबाव नियंत्रित किया जा सकेगा और लंबी दूरी के यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ेगा।

सर्विस मैनेजर का बयान

रोडवेज विभाग में सर्विस मैनेजर के पद पर तैनात अनुराग यादव ने जानकारी दी कि नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं और दीपावली पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार परिवहन निगम के लिए बड़ा अवसर होता है, जब लाखों यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना होता है। प्रशासन ने इस बार 100% बसें चलाने का लक्ष्य तय किया है।

लंबी दूरी की बसों की संख्या बढ़ेगी

दीपावली के दौरान लंबी दूरी के मार्गों जैसे दिल्ली और पूर्वांचल की तरफ आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी और अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। मुरादाबाद परिक्षेत्र में इस समय 960 बसों का बेड़ा उपलब्ध है और प्रशासन ने तय किया है कि त्योहार के समय सभी बसों को पूरी क्षमता के साथ सड़क पर उतारा जाएगा।

यात्रियों को नहीं होगी परेशानी

त्योहारों पर अक्सर यात्रियों को टिकट और यात्रा व्यवस्था में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार रोडवेज प्रशासन का दावा है कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी हैं। अतिरिक्त फेरे और अधिक बसों की संख्या बढ़ने से यात्री आराम से और समय पर अपने घर पहुंच पाएंगे।

Published on:

10 Sept 2025 11:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Roadways: त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए जुटा रोडवेज प्रशासन, दिवाली पर सभी रूटों पर दौड़ेंगी बसें

