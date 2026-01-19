19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत, अगले तीन दिन हल्की बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज

Moradabad Weather: यूपी के मुरादाबाद में धूप निकलने से ठंड और कोहरे से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आ सकती है और सर्दी का असर बढ़ेगा।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 19, 2026

moradabad weather sunshine drizzle cold

बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत | AI Generated Image

Moradabad Weather Sunshine: सोमवार को मुरादाबाद में सुबह से ही धूप निकलने के कारण ठंड और गलन में कुछ कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को बीते दिनों की तुलना में राहत महसूस हुई। कोहरे का असर कम होने से सड़कों पर दृश्यता बेहतर हुई और सामान्य जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आया। मौसम साफ रहने से लोगों ने खुले स्थानों पर निकलकर धूप का आनंद लिया और लंबे समय बाद शहर में हलचल बढ़ती दिखाई दी।

स्कूल खुलते ही बढ़ी चहल-पहल

सोमवार से स्कूल खुलने के कारण सुबह के समय सड़कों पर बच्चों और अभिभावकों की आवाजाही बढ़ गई। बस स्टॉप, चौराहों और मुख्य मार्गों पर भीड़ देखने को मिली। वाहन सुचारु रूप से चलते रहे और कोहरे के कम होने से ट्रैफिक पर खास असर नहीं पड़ा। दुकानदारों और राहगीरों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि दृश्यता बेहतर होने से आवागमन आसान हो गया।

22 से 24 जनवरी के बीच बदल सकता है मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बूंदाबांदी के बाद एक-दो दिन मौसम साफ रह सकता है, जिससे धूप निकलने पर लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

तापमान के उतार-चढ़ाव से बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा

रात के समय घना कोहरा और दिन में तापमान बढ़ने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस से जुड़ी समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टरों की सलाह है कि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवाओं से बचाव करें।

रविवार को घने कोहरे ने किया जनजीवन प्रभावित

इससे पहले रविवार की तड़के कांठ रोड, दिल्ली रोड, संभल रोड और रामपुर रोड समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर लगभग 50 मीटर तक रह गई थी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लोग हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आने वाले श्रमिक भी देर से पहुंचे, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं।

शाम होते ही बढ़ी ठंड की मार

रविवार की शाम करीब पांच बजे के बाद तापमान में अचानक गिरावट आने लगी और लोग फिर से घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिली थी और लोग छतों, पार्कों व सड़कों पर धूप सेंकते नजर आए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और शाम के समय अभी भी ठंड और गलन बनी रहेगी, इसलिए अलाव और रूम हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 04:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत, अगले तीन दिन हल्की बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहाड़ी नौकर पर आया मालकिन का दिल, 50 वर्षीय महिला आधी उम्र के युवक के साथ हुई फरार

moradabad woman elopes with house servant
मुरादाबाद

यूपी में 19 जनवरी को मौसम का बड़ा उलटफेर: घने कोहरे की चादर में लिपटेगा प्रदेश, तराई से पश्चिम तक येलो अलर्ट जारी

up weather 19 january fog alert districts
मुरादाबाद

सपा नेता एसटी हसन का बयान: इंटरनेट, अश्लीलता और शराब को बताया यौन अपराधों की जड़, सख्त कानून की उठाई मांग

st hasan rape internet alcohol statement
मुरादाबाद

बंद कमरे में बुझ गईं मासूम सांसें: अंगीठी का धुआं बना काल, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़

angithi smoke kills two children moradabad
मुरादाबाद

UP Weather: घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार, शून्य दृश्यता और 4 डिग्री की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश

up dense fog cold wave visibility alert
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.