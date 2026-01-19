बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत, अगले तीन दिन हल्की बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज

Moradabad Weather Sunshine: सोमवार को मुरादाबाद में सुबह से ही धूप निकलने के कारण ठंड और गलन में कुछ कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को बीते दिनों की तुलना में राहत महसूस हुई। कोहरे का असर कम होने से सड़कों पर दृश्यता बेहतर हुई और सामान्य जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आया। मौसम साफ रहने से लोगों ने खुले स्थानों पर निकलकर धूप का आनंद लिया और लंबे समय बाद शहर में हलचल बढ़ती दिखाई दी।