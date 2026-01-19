बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत, अगले तीन दिन हल्की बारिश से बदलेगा मौसम का मिजाज

बर्फीली हवाओं के बीच मुरादाबाद को मिली धूप की राहत | AI Generated Image
Moradabad Weather Sunshine: सोमवार को मुरादाबाद में सुबह से ही धूप निकलने के कारण ठंड और गलन में कुछ कमी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को बीते दिनों की तुलना में राहत महसूस हुई। कोहरे का असर कम होने से सड़कों पर दृश्यता बेहतर हुई और सामान्य जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आया। मौसम साफ रहने से लोगों ने खुले स्थानों पर निकलकर धूप का आनंद लिया और लंबे समय बाद शहर में हलचल बढ़ती दिखाई दी।
सोमवार से स्कूल खुलने के कारण सुबह के समय सड़कों पर बच्चों और अभिभावकों की आवाजाही बढ़ गई। बस स्टॉप, चौराहों और मुख्य मार्गों पर भीड़ देखने को मिली। वाहन सुचारु रूप से चलते रहे और कोहरे के कम होने से ट्रैफिक पर खास असर नहीं पड़ा। दुकानदारों और राहगीरों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि दृश्यता बेहतर होने से आवागमन आसान हो गया।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बूंदाबांदी के बाद एक-दो दिन मौसम साफ रह सकता है, जिससे धूप निकलने पर लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
रात के समय घना कोहरा और दिन में तापमान बढ़ने से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस से जुड़ी समस्याओं की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टरों की सलाह है कि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें और ठंडी हवाओं से बचाव करें।
इससे पहले रविवार की तड़के कांठ रोड, दिल्ली रोड, संभल रोड और रामपुर रोड समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर लगभग 50 मीटर तक रह गई थी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लोग हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आने वाले श्रमिक भी देर से पहुंचे, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुईं।
रविवार की शाम करीब पांच बजे के बाद तापमान में अचानक गिरावट आने लगी और लोग फिर से घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिली थी और लोग छतों, पार्कों व सड़कों पर धूप सेंकते नजर आए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सुबह और शाम के समय अभी भी ठंड और गलन बनी रहेगी, इसलिए अलाव और रूम हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है।
मुरादाबाद
