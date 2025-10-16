रात में प्रेमी संग रंगरलियां मानती थी पत्नी, राज खुला तो पति का किया खून; फिर लाश के साथ किया रोंगटे खड़े करने वाला काम

मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अलेहदादपुर देवा नगला गांव में सोमवार सुबह सनसनी फैल गई, जब खेत में गांव निवासी वीरपाल का शव पड़ा मिला। जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसकी पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी आशीष उर्फ अंशु ने मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल गया।