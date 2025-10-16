Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

रात में प्रेमी संग रंगरलियां मानती थी पत्नी, राज खुला तो पति का किया खून; फिर लाश के साथ किया रोंगटे खड़े करने वाला काम

Moradabad Murder News: मुरादाबाद में अवैध संबंधों की एक खौफनाक कहानी सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। सुनीता और उसके प्रेमी आशीष ने धान के खेत में इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 16, 2025

moradabad wife lover killed husband affair bilari murder news

राज खुला तो पति का किया खून | Image Source - 'X'

Wife killed husband in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। कारण था अवैध प्रेम संबंधों में आने वाली रुकावट। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

चार महीने पुराने प्रेम संबंध ने लिया खूनी मोड़

मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अलेहदादपुर देवा नगला गांव में सोमवार सुबह सनसनी फैल गई, जब खेत में गांव निवासी वीरपाल का शव पड़ा मिला। जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसकी पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी आशीष उर्फ अंशु ने मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच चार महीने पहले धान की रोपाई के दौरान नजदीकियां बढ़ी थीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल गया।

शराब पिलाकर पति को खेत भेज देती थी पत्नी

पुलिस पूछताछ में सुनीता ने स्वीकार किया कि वह पति को अक्सर शराब पिलाकर खेत में भेज देती थी, ताकि वह घर में अपने प्रेमी अंशु को बुला सके। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने। एक दिन पति वीरपाल ने दोनों को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिससे गुस्से में उसने पत्नी को पीटा। इसके बाद सुनीता ने मन में ठान लिया कि वह पति को रास्ते से हटाएगी।

सुनीता की धमकी से प्रेमी ने रचा मर्डर प्लान

पुलिस के मुताबिक, सुनीता ने अपने प्रेमी अंशु पर दबाव डालते हुए कहा कि यदि उसने पति को नहीं मारा तो वह जहर खा लेगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। 12 अक्टूबर की रात को जब वीरपाल खेत पर सोने गया, तब सुनीता के कहने पर अंशु वहां पहुंचा और वीरपाल की गला घोंटकर हत्या कर दी।

अब मैं कैसे जियूंगी?

अगली सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा, तो सुनीता मौके पर पहुंची और जोर-जोर से रोने लगी। वह पति के शव से लिपटकर बार-बार कहती रही - “तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए?” ग्रामीणों को यह सब देखकर पहले तो सहानुभूति हुई, लेकिन जब उसने पुलिस को सूचना देने से मना किया और कहा कि “मैं अपने पति की मिट्टी खराब नहीं कराऊंगी,” तो लोगों को उस पर शक होने लगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला राज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि वीरपाल की गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने वीरपाल के भाई कुंवरपाल की तहरीर पर सुनीता और अंशु के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।
दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

हमेशा साथ रहने की कसम ने उजाड़ दिया परिवार

आरोपी अंशु ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सुनीता ने उससे कहा था कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब उसका पति वीरपाल जिंदा न रहे। पुलिस का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से प्रेम संबंधों की वजह से की गई और अपराध को छिपाने के लिए पत्नी ने भावनात्मक नाटक भी किया।

Published on:

16 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रात में प्रेमी संग रंगरलियां मानती थी पत्नी, राज खुला तो पति का किया खून; फिर लाश के साथ किया रोंगटे खड़े करने वाला काम

