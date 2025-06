मुरादाबाद को मिलेगा नया एजुकेशन थीम पार्क, बच्चों के लिए रोल-प्ले एक्टिविटी की होगी व्यवस्था, शिक्षा और मनोरंजन का अनोखा संगम

Moradabad News: मुरादाबाद में बनने वाला एजुकेशन थीम पार्क बच्चों को रोल-प्ले एक्टिविटी के ज़रिए डॉक्टर, पुलिस, फायरमैन जैसे किरदारों का अनुभव देगा। यह पार्क शिक्षा, मनोरंजन..

मुरादाबाद•Jun 05, 2025 / 06:19 pm• Mohd Danish

Moradabad will get a new education theme park: मुरादाबाद में बच्चों के लिए एक खास एजुकेशन थीम पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां रोल-प्ले आधारित गतिविधियों के ज़रिए उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कराया जाएगा। इस पार्क में बच्चे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, फायरमैन और वैज्ञानिक जैसे किरदारों को निभाकर शिक्षा और अनुभव की नई दुनिया से रूबरू होंगे।

यह पार्क न सिर्फ बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुरादाबाद के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पारदर्शिता, निवेश और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना आने वाले वर्षों में शहर के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पार्क बच्चों की सोच को नई दिशा देने के साथ-साथ मुरादाबाद की पहचान भी बदल देगा।यह पार्क न सिर्फ बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुरादाबाद के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पारदर्शिता, निवेश और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना आने वाले वर्षों में शहर के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। नगर निगम का मानना है कि यह पहल महानगर की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।