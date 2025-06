खुशखबरी! रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे मेडिकल स्टोर, मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार व देहरादून में सुविधा

Moradabad News: रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार और देहरादून स्टेशनों पर इस माह के अंत तक मेडिकल स्टोर खुलने जा रहे हैं।

मुरादाबाद•Jun 05, 2025 / 01:16 pm• Mohd Danish

Medicine will be available on platform moradabad: रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब ट्रेन में सफर के दौरान बीमार होने पर दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे मुरादाबाद मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा है। मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार और देहरादून स्टेशनों पर इस माह के अंत तक ये मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएंगे।

मुरादाबाद स्टेशन के लिए कंपनी का चयन रेलवे ने तीन महीने पहले टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। मुरादाबाद स्टेशन पर मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। यहां प्रतिदिन 150 से अधिक एक्सप्रेस और 10 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनें गुजरती हैं, जिनसे डेढ़ लाख से ज्यादा यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। ऐसे में यह सुविधा यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। डॉक्टर की पर्ची पर मिलेंगी दवाएं इन मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टर की पर्ची के आधार पर सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद मेडिकल स्टोर से पेट दर्द, बुखार, एलर्जी जैसी आम बीमारियों से लेकर गंभीर दवाएं भी मिल सकेंगी। यात्रियों को अपने डॉक्टर का पर्चा व्हाट्सएप पर मंगाकर स्टेशन से दवा खरीदने की सुविधा भी मिलेगी। प्रशिक्षित फार्मासिस्ट ही देंगे दवाएं रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल स्टोर का संचालन वही व्यक्ति करेगा, जिसके पास फार्मेसी की डिग्री और प्रशिक्षण होगा। इस नियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य वाणिज्य निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवाएं केवल योग्य फार्मासिस्ट ही वितरित करेंगे। 139 डायल करने पर पहुंचेगा रेलवे डॉक्टर यदि किसी यात्री को प्लेटफॉर्म पर अधिक स्वास्थ्य सहायता की जरूरत होती है तो वह 139 नंबर डायल कर सकता है। इस पर कॉल करने पर रेलवे के डॉक्टर मौके पर पहुंचकर तत्काल सहायता देंगे। यह सुविधा मेडिकल स्टोर के साथ-साथ यात्रियों को अतिरिक्त राहत देगी। यह भी पढ़ें मुरादाबाद में बकरीद पर रूट डायवर्जन, शहर में यातायात पूरी तरह से रहेगा नियंत्रित, बसों के संचालन में बदलाव जन औषधि केंद्रों से अलग होगी यह सुविधा रेलवे द्वारा खोले जा रहे ये मेडिकल स्टोर जन औषधि केंद्रों से अलग होंगे। यहां पर डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाएं बाजार दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा की दिशा में रेलवे का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।