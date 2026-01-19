पहाड़ी नौकर पर आया मालकिन का दिल, 50 वर्षीय महिला आधी उम्र के युवक के साथ हुई फरार

पीड़ित पति ने मझोला थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि युवक उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और महिला की सुरक्षित बरामदगी उनकी प्राथमिकता है।