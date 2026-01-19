19 जनवरी 2026,

सोमवार

मुरादाबाद

पहाड़ी नौकर पर आया मालकिन का दिल, 50 वर्षीय महिला आधी उम्र के युवक के साथ हुई फरार

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में 50 वर्षीय महिला अपने घर में काम करने वाले 25 वर्षीय पहाड़ी युवक के साथ लापता हो गई। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों की तलाश तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 19, 2026

moradabad woman elopes with house servant

पहाड़ी नौकर पर आया मालकिन का दिल | सांकेतिक तस्वीर।

Woman elopes with house servant Moradabad: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शंकर नगर इलाके की 50 वर्षीय महिला अपने ही घर में काम करने वाले 25 वर्षीय पहाड़ी युवक के साथ अचानक लापता हो गई।

महिला के गायब होने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया और मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से महिला के घर पर घरेलू कामकाज करता था और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, जो अब एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच गई हैं।

पति की तहरीर के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पीड़ित पति ने मझोला थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि युवक उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और महिला की सुरक्षित बरामदगी उनकी प्राथमिकता है।

मोबाइल लोकेशन और डिजिटल सुरागों से तलाश

पुलिस टीम महिला के मोबाइल की आखिरी लोकेशन के आधार पर संभावित इलाकों को चिन्हित कर रही है। हालांकि, महिला का फोन फिलहाल स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जिससे जांच में कुछ अड़चनें आ रही हैं। इसके बावजूद साइबर टीम की मदद से कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी इनपुट जुटाए जा रहे हैं, ताकि दोनों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

सीसीटीवी फुटेज और संभावित ठिकानों पर दबिश

इलाके और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे यह पता चल सके कि दोनों किस दिशा में और किस साधन से रवाना हुए। मझोला इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह के अनुसार, पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही युवक को हिरासत में लेकर महिला को बरामद करने की कोशिशें जारी हैं।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Published on:

19 Jan 2026 10:56 am

Moradabad

