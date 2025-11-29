रात होते ही पत्नी हो जाती है गायब, पूछने पर देती है धमकी: युवक ने SSP से जान बचाने की लगाई गुहार

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम रघुवंशी जैसे दिल दहला देने वाले घटनाक्रम अभी भी लोगों के जेहन में ताज़ा हैं। मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर उसके शरीर को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भर दिया था। इन घटनाओं ने वैवाहिक संबंधों में बढ़ती हिंसा और अवैध संबंधों के चलते बढ़ रहे अपराधों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मुरादाबाद का ताज़ा मामला भी इसी तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है।