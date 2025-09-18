यूपी के इस जिले में श्मशान में एक साथ जलाई गईं 6 चिताएं, रोते-रोते बेसुध हुए परिजन, फूट-फूटकर रोया पूरा गांव

मंगलवार सुबह देहरादून की आसन नदी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। उस वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार 14 मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें मुंडिया जैन गांव के हरचरन, मदन, नरेश, सोमवती, रीना और किरन की मौत हो गई, जबकि राजकुमार, होराम और संदरी अभी तक लापता हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन अब भी लापता लोगों की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं।