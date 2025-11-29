अब्दुल रहीम बन रह रहा था प्रदीप सक्सेना, 36 साल बाद पकड़ सकी यूपी पुलिस

Murder convict 70 on run for 36 yrs Moradabad: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने कई बॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों की याद दिला दी, जिनमें अपराधी अपराध करने के बाद अपना नाम, पहचान और हुलिया बदलकर पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाते थे। यहां एक 70 वर्षीय भगोड़े ने 36 साल तक पुलिस को चकमा देने के लिए न सिर्फ अपनी पहचान, बल्कि अपना धर्म और निवास स्थान भी बदल लिया। यह मामला अब हकीकत बनकर सामने आया है, जहाँ 36 साल की लंबी फ़रारी के बाद बरेली पुलिस ने आखिरकार इस शातिर अपराधी को मुरादाबाद से धर दबोचा है।