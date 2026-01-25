नोएडा की ठंड बनी काल, मुरादाबाद के दो भाइयों की दम घुटने से मौत, घर से उठे दो जनाजे तो हर आंख हुई नम

Brothers Gas Death Noida Moradabad: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर माफी में उस समय मातम छा गया, जब नोएडा से दो युवकों के शव गांव पहुंचे। साहिल और फुरकान, जो रिश्ते में चचेरे-तहेरे भाई थे, कुछ दिन पहले ही रोज़गार की तलाश में नोएडा गए थे। शनिवार रात जैसे ही दोनों के जनाजे एक साथ गांव की गलियों से गुजरे, हर आंख नम हो गई। परिजन बदहवास नजर आए और पूरे गांव में शोक का माहौल फैल गया।