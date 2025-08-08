PM Awas Yojana में अब फर्जीवाड़ा नहीं! एआई सैटेलाइट इमेजिंग से होगी लाभार्थियों की पहचान, तुरंत पकड़ में आएगा झूठ

PM Awas Yojana satellite imaging beneficiary selection moradabad: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के चयन में अब तकनीक की ताकत नज़र आएगी। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 44,533 आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया के अंतिम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एआई सिस्टम सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आवेदकों के घरों की तस्वीरों और वास्तविक स्थिति का मिलान करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति झूठी जानकारी देकर योजना (PM Awas Yojana) का लाभ न उठा सके।