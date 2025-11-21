Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में तीन युवकों से बर्बरतापूर्वक मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है। पीतल कारोबारी की शिकायत पर चौकी इंचार्ज राज किशोर ने चोरी का आरोप लगाकर युवकों को बुलाया, पूछताछ के नाम पर पिटाई की और 23 हजार रुपये लेकर छोड़ा।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 21, 2025

police chowki third degree torture bribery case ssp suspends incharge moradabad

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice

SSP suspends police chowki incharge Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की मंडी चौक पुलिस चौकी में तीन युवकों पर बर्बर तरीके से मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी प्रभारी राज किशोर ने एक पीतल कारोबारी की शिकायत पर तीन युवकों को चोरी का आरोपी बताते हुए बुलाया और पूछताछ के नाम पर जमकर पिटाई की। कथित रूप से युवकों को जबरन स्वीकार करवाने का दबाव बनाया गया कि उन्होंने कारोबारी के शोरूम से पीतल के उत्पाद चोरी किए हैं।

कारोबारी के कहने पर किया टॉर्चर, पैसे लेकर छोड़ा

आरोप है कि जब तीनों युवकों ने चोरी करने की बात से साफ इनकार किया, तो चौकी प्रभारी ने डंडे और पट्टे से उनकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ितों के अनुसार, चोरी न मानने पर चौकी इंचार्ज ने उनसे रुपये मांगे और धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया तो जेल भेज दिया जाएगा। हिमांशु ने दावा किया कि उनसे 23 हजार रुपये लेकर ही छोड़ा गया।

SSP के सामने पेश हुए पीड़ित युवा

घटना के बाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमांशु वर्मा, लाइनपार मझोली से रोहताश और मूंढापांडे के सेहरिया निवासी अनीस SSP सतपाल अंतिल के सामने पहुंचे और पूरी घटना बताई। युवकों ने बताया कि वे सागर सराय निवासी पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा की फर्म और मंडी चौक स्थित शोरूम में पहले काम करते थे। 17 नवंबर को उन्हें चौकी में बुलाया गया, जहां चौकी प्रभारी ने कारोबारी की शिकायत का हवाला देकर टॉर्चर किया।

तत्काल कार्रवाई: SSP ने किया निलंबित

मामले की शिकायत मिलते ही SSP सतपाल अंतिल ने सीओ सुनीता दहिया, कोतवाली प्रभारी बिजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज राज किशोर को तलब किया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि चौकी इंचार्ज ने शिकायत पत्र और मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से छिपाई थी। सीओ कोतवाली द्वारा की गई जांच में पीड़ितों के आरोप सत्य पाए गए। इसके बाद SSP ने चौकी प्रभारी राज किशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए।

Published on:

21 Nov 2025 08:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

