चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice
SSP suspends police chowki incharge Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की मंडी चौक पुलिस चौकी में तीन युवकों पर बर्बर तरीके से मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी प्रभारी राज किशोर ने एक पीतल कारोबारी की शिकायत पर तीन युवकों को चोरी का आरोपी बताते हुए बुलाया और पूछताछ के नाम पर जमकर पिटाई की। कथित रूप से युवकों को जबरन स्वीकार करवाने का दबाव बनाया गया कि उन्होंने कारोबारी के शोरूम से पीतल के उत्पाद चोरी किए हैं।
आरोप है कि जब तीनों युवकों ने चोरी करने की बात से साफ इनकार किया, तो चौकी प्रभारी ने डंडे और पट्टे से उनकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ितों के अनुसार, चोरी न मानने पर चौकी इंचार्ज ने उनसे रुपये मांगे और धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया तो जेल भेज दिया जाएगा। हिमांशु ने दावा किया कि उनसे 23 हजार रुपये लेकर ही छोड़ा गया।
घटना के बाद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के हिमांशु वर्मा, लाइनपार मझोली से रोहताश और मूंढापांडे के सेहरिया निवासी अनीस SSP सतपाल अंतिल के सामने पहुंचे और पूरी घटना बताई। युवकों ने बताया कि वे सागर सराय निवासी पीतल कारोबारी विशेष अरोड़ा की फर्म और मंडी चौक स्थित शोरूम में पहले काम करते थे। 17 नवंबर को उन्हें चौकी में बुलाया गया, जहां चौकी प्रभारी ने कारोबारी की शिकायत का हवाला देकर टॉर्चर किया।
मामले की शिकायत मिलते ही SSP सतपाल अंतिल ने सीओ सुनीता दहिया, कोतवाली प्रभारी बिजेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज राज किशोर को तलब किया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि चौकी इंचार्ज ने शिकायत पत्र और मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से छिपाई थी। सीओ कोतवाली द्वारा की गई जांच में पीड़ितों के आरोप सत्य पाए गए। इसके बाद SSP ने चौकी प्रभारी राज किशोर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग