चौकी में थर्ड डिग्री-रिश्वत वसूली का मामला: कारोबारी की शिकायत पर युवकों को बनाया गया बंधक, SSP ने लिया तगड़ा एक्शन

SSP suspends police chowki incharge Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की मंडी चौक पुलिस चौकी में तीन युवकों पर बर्बर तरीके से मारपीट और थर्ड डिग्री टॉर्चर का मामला सामने आया है। आरोप है कि चौकी प्रभारी राज किशोर ने एक पीतल कारोबारी की शिकायत पर तीन युवकों को चोरी का आरोपी बताते हुए बुलाया और पूछताछ के नाम पर जमकर पिटाई की। कथित रूप से युवकों को जबरन स्वीकार करवाने का दबाव बनाया गया कि उन्होंने कारोबारी के शोरूम से पीतल के उत्पाद चोरी किए हैं।