मुरादाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर, महंगी किताबों से अभिभावक बेहाल

Schools Expensive Books: मुरादाबाद शहर में निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही स्कूलों द्वारा अभिभावकों को महंगी किताबों की लंबी सूची थमा दी गई है। इन सूचियों में अधिकतर किताबें निजी प्रकाशकों की हैं, जिनकी कीमतें काफी ज्यादा हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा पहले ही महंगी हो चुकी है और अब किताबों के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।