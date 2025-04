UP Rain Alert: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, 22 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मई की शुरुआत से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्री-मानसून फुहारों, गरज-चमक और तेज आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है।

मुरादाबाद•Apr 30, 2025 / 07:32 am• Mohd Danish

UP Rain Alert: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, 22 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट..

Rain alert in 22 districts of UP: मई के पहले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। 1 मई से 4 या 5 मई तक मुरादाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन तिथियों के लिए चेतावनी जारी की है।

चक्रवाती हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती हवाओं की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ बुधवार तक सक्रिय हो जाएगा। इन दोनों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मौसम में व्यापक बदलाव के आसार हैं। इस कारण कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुरादाबाद में गिरा तापमान, नम हवा बनी वजह मंगलवार को मुरादाबाद, रामपुर समेत प्रदेश के 27 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली नम हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि बुधवार को हवा की रफ्तार और तेज होकर 40 से 45 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच सकती है। 1 मई से बारिश की शुरुआत, तापमान में और गिरावट 1 मई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू होने की संभावना है, जो दोपहर बाद तक मुरादाबाद और पश्चिमी यूपी में भी असर दिखाएगी। इसके साथ ही दक्षिणी यूपी के जिलों में भी बारिश का दौर पहले ही शुरू हो सकता है। इसका असर पारे पर भी पड़ेगा और अधिकतम तापमान में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिलेगी। चार से पांच दिन तक रहेगा असर मौसम विभाग के अनुसार, तीन अलग-अलग मौसम प्रणालियों के मिलने से छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ट्रफ लाइन बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ के एमपी के ऊपर चक्रवाती हवाओं के संपर्क में आने के बाद यह प्रभाव झारखंड से पश्चिमी यूपी तक फैलेगा। इसका असर चार से पांच दिनों तक रह सकता है। इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में गरज-चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही, 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। तेज नम हवा से तापमान में गिरावट दर्ज तेज नम हवाओं के कारण बाराबंकी में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री कम 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, गोरखपुर में यह 32.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। मुरादाबाद में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री दर्ज किया गया।

Hindi News / Moradabad / UP Rain Alert: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, 22 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट