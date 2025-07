मुरादाबाद में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू, अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी

Rain with thunder and lightning started in Moradabad: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और संभल सहित कई जिलों में बुधवार सुबह से ही गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आगामी 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है।