Special Train: यात्रियों के लिए राहत: उत्तर रेलवे की नई सौगात, सहारनपुर-बनारस के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

Special Train News: उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल ने सहारनपुर-बनारस रूट पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04552/04551 चलाने का फैसला किया है। ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, रायबरेली जैसे स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को सफर में अधिक सुविधा और आराम मिलेगा।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 26, 2025

saharanpur varanasi unreserved special train uttar railway passenger relief

Special Train: यात्रियों के लिए राहत: Image Source - Pexels

Saharanpur varanasi unreserved special train: उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए सहारनपुर-बनारस के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन संख्या 04552/04551 चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दोनों तरफ से यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान और तेज़ सफर का विकल्प प्रदान करेगी।

ट्रेन की विशेषताएं और स्टेशनों पर रुकाव

यह ट्रेन सहारनपुर से बनारस और वापस सहारनपुर तक चलेगी। ट्रेन के मार्ग में मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, रायबरेली, मां बेहलादेवी धाम प्रतापगढ़, जंघई जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकावट होगी। इससे यात्रियों को सफर के दौरान पर्याप्त सुविधा और आराम मिलेगा।

ट्रेन की टाइमिंग और संचालन का विवरण

सहारनपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 04552 दोपहर 14:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन 07:00 बजे बनारस पहुंचेगी। वहीं वापसी ट्रेन संख्या 04551 बनारस से दोपहर 14:00 बजे रवाना होकर सहारनपुर पहुंचेगी। बरेली और मुरादाबाद में क्रमशः रात 1 बजे और रात 3 बजे ठहराव होगा और सुबह 7 बजे सहारनपुर पहुंचेगी।

यात्रियों को मिली राहत

सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए यह अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्री सामान्य कोचों की तुलना में अधिक सुविधा और राहत का अनुभव करेंगे।

Published on:

26 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Special Train: यात्रियों के लिए राहत: उत्तर रेलवे की नई सौगात, सहारनपुर-बनारस के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

