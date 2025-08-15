सपा सांसद रूचि वीरा का पूर्व सांसद एसटी हसन पर बड़ा हमला! कहा- जीत के लिए पार्टी विरोधियों को बाहर करना जरूरी

Samajwadi MP Ruchi Veera Attacks ST Hasan Party Traitor Comment: मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रूचि वीरा ने सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन्हें “पार्टी का जयचंद” करार देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और खुले तौर पर पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। यह बयान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल को निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया।
दरअसल, सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस फैसले का स्वागत करते हुए रूचि वीरा ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह फैसला सही है। 2027 में हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है और इसके लिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
सांसद बनने के करीब एक साल बाद रूचि वीरा का दर्द खुलकर सामने आया। उन्होंने कहा, “लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने खुलेआम पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया था, उनकी वीडियो भी वायरल हुई, फिर भी वे आज पार्टी में बने हुए हैं। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 2027 में हमारी पार्टी के उम्मीदवार कुछ वोटों से हार सकते हैं और ये जयचंद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।”
रूचि वीरा ने साफ कहा कि पार्टी में टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन जब हाईकमान उम्मीदवार तय कर देता है, तो सभी की जिम्मेदारी होती है कि वे उसका चुनाव लड़ाएं। अगर खुलेआम विरोध होगा और ऐसे लोग फिर भी पार्टी में रहेंगे, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आने वाले समय में अनुशासनहीनता और बढ़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।