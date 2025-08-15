सपा सांसद रूचि वीरा का पूर्व सांसद एसटी हसन पर बड़ा हमला! कहा- जीत के लिए पार्टी विरोधियों को बाहर करना जरूरी

Samajwadi MP Ruchi Veera Attacks ST Hasan Party Traitor Comment: मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रूचि वीरा ने सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन्हें “पार्टी का जयचंद” करार देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और खुले तौर पर पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। यह बयान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल को निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया।