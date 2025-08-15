Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

सपा सांसद रूचि वीरा का पूर्व सांसद एसटी हसन पर बड़ा हमला! कहा- जीत के लिए पार्टी विरोधियों को बाहर करना जरूरी

Samajwadi MP Ruchi Veera Attacks ST Hasan: यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद रूचि वीरा ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद एसटी हसन पर तीखा हमला बोला, उन्हें “पार्टी का जयचंद” करार दिया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 15, 2025

Samajwadi MP Ruchi Veera Attacks ST Hasan Party Traitor Comment
सपा सांसद रूचि वीरा का पूर्व सांसद एसटी हसन पर बड़ा हमला! Image Source - Social Media

Samajwadi MP Ruchi Veera Attacks ST Hasan Party Traitor Comment: मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रूचि वीरा ने सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन्हें “पार्टी का जयचंद” करार देते हुए कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और खुले तौर पर पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। यह बयान उन्होंने सपा विधायक पूजा पाल को निष्कासित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया।

पूजा पाल की सीएम योगी की तारीफ पर कार्रवाई से शुरू हुई बहस

दरअसल, सपा विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस फैसले का स्वागत करते हुए रूचि वीरा ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह फैसला सही है। 2027 में हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है और इसके लिए अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Bird Flu In Rampur: चार दिन में 80 हजार मुर्गियां दफन, करीब 1 करोड़ का नुकसान, चिकन-अंडे की बिक्री पर रोक
रामपुर
bird flu in rampur outbreak 80000 chickens dead poultry loss

एक साल बाद छलका सांसद का दर्द

सांसद बनने के करीब एक साल बाद रूचि वीरा का दर्द खुलकर सामने आया। उन्होंने कहा, “लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने खुलेआम पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया था, उनकी वीडियो भी वायरल हुई, फिर भी वे आज पार्टी में बने हुए हैं। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो 2027 में हमारी पार्टी के उम्मीदवार कुछ वोटों से हार सकते हैं और ये जयचंद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।”

खुले विरोध पर सख्त कार्रवाई की मांग

रूचि वीरा ने साफ कहा कि पार्टी में टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन जब हाईकमान उम्मीदवार तय कर देता है, तो सभी की जिम्मेदारी होती है कि वे उसका चुनाव लड़ाएं। अगर खुलेआम विरोध होगा और ऐसे लोग फिर भी पार्टी में रहेंगे, तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आने वाले समय में अनुशासनहीनता और बढ़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सपा सांसद रूचि वीरा का पूर्व सांसद एसटी हसन पर बड़ा हमला! कहा- जीत के लिए पार्टी विरोधियों को बाहर करना जरूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.