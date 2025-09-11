जब हमारी भावनाएं आहत हैं तो भारत-पाक का मैच क्यों? सांसद रुचि वीरा का सरकार से सवाल

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान 'हाउस अरेस्ट' किए जाने पर रुचि वीरा ने भाजपा पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा राहुल गांधी का विरोध करती है और उन्हें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर जाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अजय राय को उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिरफ्तार करती है।