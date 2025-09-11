Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

जब हमारी भावनाएं आहत हैं तो भारत-पाक का मैच क्यों? सांसद रुचि वीरा का सरकार से सवाल

एशिया कप शुरू हो चुका है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा ने सरकार पर कुछ सवाल उठाए हैं।

मुरादाबाद

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 11, 2025

सांसद रुचि वीरा, PC- IANS

मुरादाबाद : समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने यूएई में होने वाले भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच मन नहीं मिलते हैं तो ऐसे में कोई भी मैच कराना उचित नहीं है।

सांसद ने कहा, 'हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। और भी देश हैं जिनके साथ मैच खेले जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ ही मैच खेलना जरूरी नहीं है। हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के साथ भी मैच खेला जा सकता है। पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला जा रहा है? लोगों की भावनाओं को समझकर ही मैच होना चाहिए।

Updated on:

11 Sept 2025 08:20 pm

Published on:

11 Sept 2025 08:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / जब हमारी भावनाएं आहत हैं तो भारत-पाक का मैच क्यों? सांसद रुचि वीरा का सरकार से सवाल

