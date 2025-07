इकरा हसन पर टिप्पणी करने वाले योगेंद्र राणा पर दूसरी FIR, व्यापारी से 9 लाख हड़पने का आरोप, रिवॉल्वर तानकर दी धमकी

Second FIR against Yogendra Rana in Moradabad: कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में एक व्यापारी ने धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का आरोप है कि राणा ने उससे प्रॉपर्टी कारोबार में लगाने के नाम पर 9 लाख रुपये लिए थे, जिसमें से केवल 2 लाख रुपये लौटाए। जब शेष रकम मांगी गई तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए गालियां दीं और लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने की धमकी दी।