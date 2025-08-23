साथ काम करते-करते हुआ प्यार, धर्म परिवर्तन करवाकर की कोर्ट मैरिज, अब यह मामला आया सामने

मुरादाबाद : देवरिया जनपद की एक युवती को फैक्टरी में काम करते करते मुरादाबाद के युवक से प्यार हो जाता है। युवक ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर गुरुद्वारे में शादी कर ली। इसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब युवती के परिजन ठाकुरद्वारा कोतवाली पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने युवक पर अपहरण और उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। युवती मुस्लिम समुदाय से तालुक रखती थी।