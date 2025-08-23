Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

साथ काम करते-करते हुआ प्यार, धर्म परिवर्तन करवाकर की कोर्ट मैरिज, अब यह मामला आया सामने

देवरिया जनपद की एक युवती को फैक्टरी में काम करते करते मुरादाबाद के युवक से प्यार हो जाता है। युवक ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर गुरुद्वारे में शादी कर ली। युवती मुस्लिम समुदाय से तालुक रखती थी।

मुरादाबाद

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 23, 2025

Symbolic Image

मुरादाबाद : देवरिया जनपद की एक युवती को फैक्टरी में काम करते करते मुरादाबाद के युवक से प्यार हो जाता है। युवक ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाकर गुरुद्वारे में शादी कर ली। इसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब युवती के परिजन ठाकुरद्वारा कोतवाली पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने युवक पर अपहरण और उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया। युवती मुस्लिम समुदाय से तालुक रखती थी।

युवती के परिजनों की शिकायत पर ठाकुरद्वारा पुलिस युवक बलजिंदर के गांव रमनावाला पहुंची। पुलिस यहां से युवक और युवती दोनों को कोतवाली ले आई। पुलिस पूछताछ में युवती ने भाई के साथ अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस ने युवती को परिजनों के साथ घर भेज दिया। वहीं बलजिंदर का शांतिभंग में चालान कर दिया।

उत्तराखंड के बाजपुर गुरुद्वारा में की थी शादी

युवक और युवती ने उत्तराखंड के बाजपुर गुरुद्वारे में शादी की। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। बलजिंदर के पिता देवेंद्र सिंह ने बताया कि युवती कुछ दिनों पहले बलजिंदर के साथ आई थी। कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक बृजेंद्र सिंह ने बताया कि बलजिंदर देवरिया की फैक्टरी में काम करता था वही उसकी जान पहचान मुस्लिम युवती से हो गई थी।

छह माह पूर्व युवती को वहां से लेकर आया था। युवती के परिजनों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन बाद में कोर्ट मैरिज करने के कारण FIR को निरस्त कर दिया गया था। युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा जताई है इसलिए उसे उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया है।

23 Aug 2025 02:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / साथ काम करते-करते हुआ प्यार, धर्म परिवर्तन करवाकर की कोर्ट मैरिज, अब यह मामला आया सामने

