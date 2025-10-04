स्मार्ट मीटर पर उठे सवालों का बिजली विभाग ने दिया जवाब, चेक मीटर में निकली बराबर रीडिंग से उपभोक्ताओं की शंका दूर

जांच में कई उपभोक्ताओं के घरों पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। कांशीराम नगर निवासी शगुफ्तार परवीन के घर स्मार्ट मीटर और चेक मीटर दोनों में 456 यूनिट दर्ज हुई। वहीं अमर सिंह के घर 1570 यूनिट, छत्रपाल के घर 304 यूनिट, सुशीला देवी के घर 496 यूनिट, अमित सिंह के घर 544 यूनिट, भगवती के घर 709 यूनिट, काशीराम के घर 360 यूनिट, उर्मिला सागर के घर 485 यूनिट, वसीम रजा के घर 398 यूनिट और पूजा के घर 199 यूनिट दर्ज हुए। सभी जगह रीडिंग में एक भी यूनिट का अंतर नहीं मिला।