UP Politics: ‘भेड़िए का शिकार’ कहने वाली सांसद को क्यों मिला VIP रिस्पॉन्स? भाजपा नेताओं की अदाओं ने बढ़ाई चर्चाएं

कहा जा रहा है कि कई नेता 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। रुचिवीरा को आजम खां की करीबी माना जाता है और उन्हीं के दखल से उन्हें टिकट भी मिला था। दूसरी ओर शैफाली चौहान पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। ऐसे में दोनों नेताओं की यह नजदीकी आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक मायने रख सकती है।