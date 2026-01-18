18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सपा नेता एसटी हसन का बयान: इंटरनेट, अश्लीलता और शराब को बताया यौन अपराधों की जड़, सख्त कानून की उठाई मांग

UP News: यूपी के मुरादाबाद में सपा नेता एसटी हसन ने बढ़ते यौन अपराधों पर चिंता जताते हुए इंटरनेट पर फैल रही अश्लीलता और शराब के नशे को इसका मुख्य कारण बताया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 18, 2026

st hasan rape internet alcohol statement

सपा नेता एसटी हसन का बयान | Image - FB/@drsthasanmoradabad

ST Hasan statement rape internet alcohol: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बढ़ते यौन अपराधों के लिए इंटरनेट पर फैल रही अश्लील सामग्री और शराब के नशे को मुख्य कारण बताया। एसटी हसन का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट युवाओं की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, जिससे उनका सामाजिक और नैतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

इंटरनेट की दुनिया में बढ़ती अश्लीलता पर चिंता

एसटी हसन ने कहा कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की आसान पहुंच ने युवाओं को ऐसी सामग्री तक पहुंचा दिया है, जो उनके व्यवहार और सोच पर गहरा असर डाल रही है। उन्होंने दावा किया कि लगातार अश्लीलता देखने से युवाओं की संवेदनशीलता कम हो रही है और वे भावनात्मक नियंत्रण खोने लगते हैं। उनका मानना है कि यह स्थिति समाज के लिए खतरनाक संकेत है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

हार्मोनल बदलाव और युवाओं का बिगड़ता संतुलन

अपने बयान में एसटी हसन ने युवाओं में बढ़ते हार्मोनल प्रभाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था और युवावस्था में शारीरिक बदलाव स्वाभाविक हैं, लेकिन जब इस दौर में इंटरनेट और नशे का प्रभाव जुड़ जाता है, तो स्थिति और जटिल हो जाती है। उनके अनुसार, सही मार्गदर्शन और सामाजिक नियंत्रण के अभाव में युवा गलत दिशा में भटक सकते हैं।

शराब के नशे पर टिप्पणी

एसटी हसन ने शराब के सेवन को भी अपराधों की एक बड़ी वजह बताया। उन्होंने कहा कि नशे की हालत में व्यक्ति अपने विवेक और आत्मसंयम पर नियंत्रण खो देता है, जिससे हिंसा और यौन अपराध जैसी घटनाएं बढ़ती हैं।

दोषियों के लिए सख्त कानून की मांग

अपने बयान के अंत में एसटी हसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज में भय और अनुशासन कायम करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से नहीं, बल्कि प्रभावी कानूनी कार्रवाई से ही ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। उनका मानना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत नहीं होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सपा नेता एसटी हसन का बयान: इंटरनेट, अश्लीलता और शराब को बताया यौन अपराधों की जड़, सख्त कानून की उठाई मांग

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बंद कमरे में बुझ गईं मासूम सांसें: अंगीठी का धुआं बना काल, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़

angithi smoke kills two children moradabad
मुरादाबाद

UP Weather: घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार, शून्य दृश्यता और 4 डिग्री की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश

up dense fog cold wave visibility alert
मुरादाबाद

सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक, हकीकत में खौफनाक साजिश: शादी का वादा कर युवती का शोषण

moradabad instagram blackmail rape case
मुरादाबाद

योगी बनने की होड़ में अनाप-शनाप बयान दे रहे बाबा बागेश्वर, सपा नेता का तंज

st hasan big statement
मुरादाबाद

भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान, यूरोपीय बाजारों के द्वार खुले

india germany deal moradabad handicraft
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.