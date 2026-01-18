सपा नेता एसटी हसन का बयान: इंटरनेट, अश्लीलता और शराब को बताया यौन अपराधों की जड़, सख्त कानून की उठाई मांग

ST Hasan statement rape internet alcohol: मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने बढ़ते यौन अपराधों के लिए इंटरनेट पर फैल रही अश्लील सामग्री और शराब के नशे को मुख्य कारण बताया। एसटी हसन का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट युवाओं की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, जिससे उनका सामाजिक और नैतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है।