UP Weather: यूपी के 46 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, 3 दिन तक ऐसा रहेगा मौसम

UP Rain: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल तक आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मुरादाबाद•Apr 19, 2025 / 09:49 pm• Mohd Danish

Rain warning in 46 districts of UP: उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों से जन-धन हानि की भी खबरें सामने आई हैं।

25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। 25 जिलों में तेज आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 अप्रैल तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा मौसम विभाग ने बिजली गिरने और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट घोषित किया गया है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, शामली और बागपत सहित कई जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। तेज आंधी-तूफान से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। कई जगहों पर घर ढहे कुछ इलाकों से घरों के गिरने की भी खबरें आ रही हैं। 18 से 20 अप्रैल के बीच उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इन जिलों में भी अलर्ट बारिश और आंधी की चेतावनी अलीगढ़, गाजियाबाद, आजमगढ़, बागपत, बांदा, भदोही और नोएडा जिलों में भी जारी की गई है। वहीं गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, झांसी और मेरठ में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहने का अनुमान है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ओलावृष्टि और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में 20 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। शुक्रवार को झांसी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं लखनऊ में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 72 घंटे मौसम रहेगा अस्थिर पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है, जिससे अगले 72 घंटे तक मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी। मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। यह भी पढ़ें मुरादाबाद में ढाई मिनट में 15 राउंड फायरिंग, दहल उठा पूरा इलाका, महिला को लगी गोली किसानों की बढ़ी चिंता लगातार बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन किसानों की जिनकी फसलें कटाई के अंतिम चरण में थीं। मार्च से मई के बीच मौसम में इस प्रकार के असामान्य परिवर्तन सामान्य माने जाते हैं, लेकिन इस बार इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। लगातार बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन किसानों की जिनकी फसलें कटाई के अंतिम चरण में थीं। मार्च से मई के बीच मौसम में इस प्रकार के असामान्य परिवर्तन सामान्य माने जाते हैं, लेकिन इस बार इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है।

