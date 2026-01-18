यूपी में 19 जनवरी को मौसम का बड़ा उलटफेर: घने कोहरे की चादर में लिपटेगा प्रदेश, तराई से पश्चिम तक येलो अलर्ट जारी

यूपी में 19 जनवरी को मौसम का बड़ा उलटफेर | Image - Pinterest
UP Weather 19 January: राज्य में जारी कड़ाके की ठंड के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तराई बेल्ट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है।
सुबह और देर रात के समय दृश्यता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी और कम तापमान के चलते कोहरे की तीव्रता बढ़ सकती है, खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में इसका असर ज्यादा रहेगा।
IMD के अनुसार अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
इन जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिससे हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट और इंडिकेटर्स का प्रयोग करने, धीमी गति से वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सुबह के समय बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं और मैदानी इलाकों में कोहरे का असर बना रह सकता है, जिससे जनजीवन पर इसका प्रभाव जारी रहेगा।
