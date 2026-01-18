यूपी में 19 जनवरी को मौसम का बड़ा उलटफेर: घने कोहरे की चादर में लिपटेगा प्रदेश, तराई से पश्चिम तक येलो अलर्ट जारी

सुबह और देर रात के समय दृश्यता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी और कम तापमान के चलते कोहरे की तीव्रता बढ़ सकती है, खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में इसका असर ज्यादा रहेगा।