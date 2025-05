UP News: यूपी के इस मंदिर में चौथी बार चोरी, दान पात्र से चोरों ने उड़ाए लाखों रुपये, पुलिस ने शुरू की जांच

UP News: यूपी के मुरादाबाद के महाकालेश्वर धाम मंदिर में चोरों ने चौथी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने हनुमान मंदिर और शिव परिवार के दान पात्रों के ताले तोड़कर लाखों रुपए चुरा लिए।

मुरादाबाद•May 04, 2025 / 02:09 pm• Mohd Danish

Theft in this temple of UP for fourth time: उत्तर प्रदेश के नया मुरादाबाद स्थित महाकालेश्वर धाम मंदिर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार की रात चोरों ने मंदिर में घुसकर चौथी बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस बार चोरों ने हनुमान मंदिर, शिव परिवार के दान पात्र और महादेव के शिवलिंग के पास रखे दान पात्रों के ताले तोड़कर लाखों रुपए चुरा लिए।

चोरी की सूचना मंदिर के पुजारी को सुबह मिली, जिसके बाद मंदिर के ट्रस्टी महेश अग्रवाल भी मंदिर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मझोला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की। तिरुपति बालाजी के मंदिर का गेट भी तोड़ा गया इसके साथ ही चोरों ने तिरुपति बालाजी मंदिर का गेट भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हालांकि, तिरुपति बालाजी के पास रखे दान पात्र को भी चुराने का प्रयास किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक व्यक्ति कच्छा बनियान में मंदिर के अंदर दिखाई दिया। पुलिस उसकी पहचान और तलाश में जुटी है। इस बीच, सीओ सिविल लाइन कुलदीप कुमार गुप्ता भी मंदिर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। यह भी पढ़ें मुरादाबाद नगर निगम के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका रोचक बात यह है कि जिस समय चोर मंदिर में चोरी कर रहे थे, उसी समय पुलिस की लेपर्ड गाड़ी मंदिर के बाहर गश्त करती हुई दिखाई दी। पुलिस अब इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। रोचक बात यह है कि जिस समय चोर मंदिर में चोरी कर रहे थे, उसी समय पुलिस की लेपर्ड गाड़ी मंदिर के बाहर गश्त करती हुई दिखाई दी। पुलिस अब इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।