Weather Update: झमाझम बारिश के लिए हो जाएं तैयार… यूपी के इन 60 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

There will be heavy rains in these 60 districts of UP: उत्तर प्रदेश में इस समय मानसूनी बारिश ने जोर पकड़ लिया है। 28 जुलाई 2025 को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बीते कुछ दिनों से जहां प्रदेशवासी उमस भरी गर्मी से परेशान थे, वहीं अब राहत की बौछारें शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में बारिश का यह सिलसिला और तेज होने की संभावना है।