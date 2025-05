UP Rain: यूपी में 9 मई तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

UP Rain: यूपी के कई जिलों में 9 मई तक तेज बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

मुरादाबाद•May 03, 2025 / 09:53 pm• Mohd Danish

There will be rain in UP till May 9: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने 9 मई तक तेज बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है।

यूपी के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश वाराणसी, संतरविदास नगर, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। इनमें से अधिकांश जिलों में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 9 मई तक बादलों की आवाजाही और तापमान में गिरावट मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 9 मई तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है।

