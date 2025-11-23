यूपी में 400 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा: मास्टरमाइंड अरेस्ट; SIT ने पकड़ा बड़ा गिरोह

गिरोह ने दिल्ली में चल रहे कॉल सेंटरों से डेटा हासिल किया। नौकरी और लोन के झांसे में लोगों से डेटा लिया गया और OTP के जरिए फर्जी फर्में खोली गईं। कॉल सेंटर को हर फर्म के बदले 30 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की रकम दी जाती थी। ये फर्जी फर्मों के यूजरनेम और पासवर्ड CA को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे, जिनका इस्तेमाल ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज तैयार करने में किया गया।