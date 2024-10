UP By Polls: आज से नामांकन शुरू, 13 नवंबर को होगी वोटिंग, 25 दरोगा समेत 200 पुलिसकर्मी तैनात

UP By Polls: यूपी के कुंदरकी उपचुनाव (UP By Polls) के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक लोग नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।