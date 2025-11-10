कहर ढाएगी ठिठुरन… अगले तीन दिन लगातार गिरेगा पारा, कोहरे की मोटी चादर और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी

प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता मुरादाबाद में 500 मीटर दर्ज की गई, जबकि कई जिलों में तापमान में 2.0 से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन देखने को मिला। कानपुर, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद और झांसी मंडलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। शेष मंडलों में तापमान सामान्य से मामूली अंतर के साथ दर्ज किया गया।