कहर ढाएगी ठिठुरन… अगले तीन दिन लगातार गिरेगा पारा, कोहरे की मोटी चादर और कड़ाके की सर्दी की चेतावनी

अगले तीन दिन लगातार गिरेगा पारा | AI Generated Image
UP Cold Wave Alert: मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले तीन दिनों तक तापमान में लगातार गिरावट होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देगा। मुरादाबाद समेत पूरे मंडल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है।
रविवार को मुरादाबाद का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और न्यूनतम 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। विभाग का कहना है कि आगामी सप्ताहभर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह और देर रात धुंध व हल्का कोहरा बना रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में सर्दी अब पूरी तरह असर दिखाने लगी है। सुबह और रात के समय ठंड तेजी से बढ़ रही है जबकि दिन में धूप के बावजूद ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है और कई जिलों में कोहरा घना हो जाएगा।
प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता मुरादाबाद में 500 मीटर दर्ज की गई, जबकि कई जिलों में तापमान में 2.0 से +2.0 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन देखने को मिला। कानपुर, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद और झांसी मंडलों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। शेष मंडलों में तापमान सामान्य से मामूली अंतर के साथ दर्ज किया गया।
