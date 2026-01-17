UP Weather: घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार, शून्य दृश्यता और 4 डिग्री की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश

UP Weather: घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार | Image - Pinterest
UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश इन दिनों घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह के वक्त कई जिलों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गलन और ठिठुरन का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देर से धूप निकलने और सुबह-शाम कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी रहेगा।
कोहरे के बढ़ते प्रभाव के कारण सुबह के समय ठंड का एहसास और ज्यादा तीव्र हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, धूप देर से निकलने की वजह से वातावरण में नमी बनी रहती है, जिससे ठंड सीधे शरीर को महसूस होती है। शनिवार को भी प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोहरे का असर बढ़ने की संभावना जताई गई है। खासतौर पर शाम के वक्त गलन जैसे हालात बने रहेंगे, जिससे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मुरादाबाद, प्रयागराज, श्रावस्ती और बरेली जैसे जिलों में सुबह के समय दृश्यता शून्य दर्ज की गई। हरदोई में दृश्यता मात्र 30 मीटर, फतेहगढ़ और बहराइच में 40 मीटर, जबकि अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और मेरठ में 50 मीटर तक सीमित रही। घने कोहरे के कारण हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे कई स्थानों पर यातायात धीमा हो गया।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई, कानपुर, नजीबाबाद, अयोध्या और बिजनौर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 4.1, मुरादाबाद में 4.2, अलीगढ़ में 4.4, फुर्सतगंज में 4.6, गोरखपुर में 4.7 और बरेली में 4.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी लखनऊ में भी ठंड का असर साफ दिखा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया।
आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि न्यूनतम तापमान में भले ही आंशिक बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोहरे का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 75 प्रतिशत जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जहां देर से धूप निकलेगी, वहां ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा और लोगों को सुबह के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।
मौसम विभाग के अनुसार, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं जैसे जिलों में अत्यंत घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
