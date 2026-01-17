UP Weather: घने कोहरे ने थाम दी रफ्तार, शून्य दृश्यता और 4 डिग्री की ठंड से कांपा उत्तर प्रदेश

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश इन दिनों घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह के वक्त कई जिलों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान कई इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे गलन और ठिठुरन का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में देर से धूप निकलने और सुबह-शाम कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी रहेगा।