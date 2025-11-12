यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: तीन चरणों में मिलेगी छूट; ब्याज माफी में होगा फायदा

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: AI Generated Image
UP Electricity Bill Relief: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर ब्याज माफी और मूल राशि में छूट देने की घोषणा की है। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है, जिसमें पहले चरण में उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूल राशि पर चरणवार छूट का लाभ दिया जाएगा।
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन चरणों में छूट दी जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता जितनी जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें उतना अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि बाद के चरणों में छूट दर घट जाएगी।
मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि यह योजना घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। केवल वही उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके बिजली बिल बकाया हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम करना और बिजली विभाग की राजस्व वसूली में तेजी लाना है।
बिजली विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली उपखंड कार्यालय या बिल काउंटर पर जाकर बकाया राशि का विवरण प्राप्त करना होगा। भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर करने पर ब्याज स्वतः बिल से हटा दिया जाएगा और छूट का लाभ तत्काल लागू हो जाएगा।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले चरण में ही अपने बकाया का भुगतान करें, ताकि उन्हें अधिकतम 25 प्रतिशत छूट और ब्याज माफी का पूरा लाभ मिल सके। बाद के चरणों में छूट दर घटने के कारण लाभ सीमित हो जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली विभाग की राजस्व वसूली में भी बड़ी तेजी आएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग