यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: तीन चरणों में मिलेगी छूट; ब्याज माफी में होगा फायदा

UP Electricity Bill Relief: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर ब्याज माफी और मूल राशि में छूट देने की घोषणा की है। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है, जिसमें पहले चरण में उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूल राशि पर चरणवार छूट का लाभ दिया जाएगा।