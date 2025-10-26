1 नवंबर से बिजली विभाग में बड़ा बदलाव! 9 शहरों में खत्म होगा 41 साल पुराना सिस्टम, उपभोक्ताओं को मिलेगी ये सेवा

UP electricity department new structure implemented: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की 41 साल पुरानी व्यवस्था अब इतिहास बनने जा रही है। सरकार एक नवंबर से नई वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं प्रदान करना है। यह व्यवस्था पहले से लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, नोएडा और गाजियाबाद में ट्रायल के रूप में लागू की गई थी, जो सफल रही। अब राज्य के अन्य जिलों में भी एक साथ यह प्रणाली शुरू की जाएगी।