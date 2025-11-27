यूपी की अब तक की सबसे बड़ी GST फ्रॉड: 335 फर्जी फर्मों से 5478 करोड़ का कारोबार, SIT की जांच में सामने आया बड़ा घोटाला

GST Fraud in UP: उत्तर प्रदेश में जीएसटी चोरी का अब तक का सबसे बड़ा मामला उजागर हुआ है। मेरठ के कुख्यात मास्टरमाइंड इखलाक की डायरी में मिली 535 फर्मों की जांच पूरी कर ली गई है। राज्य कर विभाग ने जांच में पाया कि इनमें से 335 फर्जी फर्मों के जरिए 5478 करोड़ रुपये का फर्जी टर्नओवर बनाया गया और कुल 989 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की गई। यह खुलासा उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी के नेटवर्क की गहराई और संगठित तरीके को सामने रखता है।