UP Heavy Rain: बादल बनेंगे आफत! यूपी के 56 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा, ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Heavy rain alert and thunderstorm in 56 districts: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद समेत 56 जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश (UP Heavy Rain) और वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, खासकर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिलों के लिए यह अलर्ट बेहद अहम माना जा रहा है।