मुरादाबाद

यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

UP Monsoon Alert: यूपी में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 22 से 26 सितंबर तक कई जिलों में मूसलधार बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 21, 2025

up monsoon alert heavy rainfall yellow warning 26 districts september 2025
यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून! Image Source - Pinterest

Heavy Rainfall in 26 Districts UP: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से सक्रिय रूप ले लिया है। लंबे समय से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 22 से 26 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश और वज्रपात की संभावना है।

26 जिलों में यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं।

सपा पर अवैध कब्जे के आरोप, प्रशासन कर रहा कार्रवाई! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले- सपा का यही चरित्र
मुरादाबाद
bjp alleges illegal encroachment on sp office moradabad

इन जिलों में मूसलधार बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और खेत-खलिहान या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में भी आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।

लखनऊ और आसपास का मौसम

राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलें उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर में अगले पांच दिनों में एक-दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि, यहां मौसम पूरी तरह बरसाती नहीं रहेगा और कुछ दिनों में शुष्क मौसम भी रह सकता है।

कब और कहां बरसेंगे बादल

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 और 23 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का दौर चलेगा। इसके बाद 24, 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। वहीं, पूर्वी यूपी में लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है।

भारी बारिश की वजह से प्रदेश का अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान वज्रपात से बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

Published on:

21 Sept 2025 06:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

