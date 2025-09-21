यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

Heavy Rainfall in 26 Districts UP: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से सक्रिय रूप ले लिया है। लंबे समय से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 22 से 26 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश और वज्रपात की संभावना है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं।
इन जिलों में मूसलधार बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और खेत-खलिहान या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मीरजापुर और गाजीपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में छिटपुट बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में भी आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए।
राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलें उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर में अगले पांच दिनों में एक-दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि, यहां मौसम पूरी तरह बरसाती नहीं रहेगा और कुछ दिनों में शुष्क मौसम भी रह सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 22 और 23 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का दौर चलेगा। इसके बाद 24, 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होगी। वहीं, पूर्वी यूपी में लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है।
भारी बारिश की वजह से प्रदेश का अधिकतम तापमान 4-5 डिग्री तक गिर सकता है। इससे लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान वज्रपात से बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।