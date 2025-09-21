यूपी में फिर एक्टिव हुआ मानसून! 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी

Heavy Rainfall in 26 Districts UP: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से सक्रिय रूप ले लिया है। लंबे समय से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 22 से 26 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश और वज्रपात की संभावना है।