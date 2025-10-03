मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! आसमान से बरसेगा पानी ही पानी; 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! Image Source - Pinterest..
UP heavy rain in 32 Districts: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी ताकत फिर दिखाई है। आज यानी 3 अक्टूबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश के बाद यह अचानक बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देगा, लेकिन साथ ही सतर्कता बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी।
येलो अलर्ट के तहत कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसमें बांदा, फतेहपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकरनगर शामिल हैं। लोगों को इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अचानक बढ़ी बारिश से बचने की सलाह दी गई है।
राज्य के 32 से अधिक जिलों में आज बिजली कड़कने, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ, एटा और आगरा जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। वज्रपात से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है।
मौसम विभाग ने कई जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन जिलों में हल्की से मध्यम क्षति हो सकती है। लोगों को पेड़, बिजली के खंभे और अस्थिर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है।
तेज बारिश और वज्रपात के चलते किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खरीफ की फसल और अन्य कृषि गतिविधियों को नुकसान से बचाने के लिए मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है।
