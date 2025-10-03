मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! आसमान से बरसेगा पानी ही पानी; 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP heavy rain in 32 Districts: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी ताकत फिर दिखाई है। आज यानी 3 अक्टूबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश के बाद यह अचानक बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देगा, लेकिन साथ ही सतर्कता बरतने की जरूरत है।