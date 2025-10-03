Patrika LogoSwitch to English

मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! आसमान से बरसेगा पानी ही पानी; 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Monsoon Comeback: यूपी में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। मौसम विभाग ने 32 से अधिक जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 03, 2025

up monsoon comeback heavy rain orange yellow alert 32 districts

मॉनसून का जबरदस्त कमबैक! Image Source - Pinterest..

UP heavy rain in 32 Districts: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी ताकत फिर दिखाई है। आज यानी 3 अक्टूबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश के बाद यह अचानक बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देगा, लेकिन साथ ही सतर्कता बरतने की जरूरत है।

मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी।

येलो अलर्ट वाले जिलों में बारिश की चेतावनी

येलो अलर्ट के तहत कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसमें बांदा, फतेहपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अम्बेडकरनगर शामिल हैं। लोगों को इस दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अचानक बढ़ी बारिश से बचने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन का खतरा

राज्य के 32 से अधिक जिलों में आज बिजली कड़कने, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ, एटा और आगरा जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। वज्रपात से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है।

झोंकेदार हवाओं से रहें सावधान

मौसम विभाग ने कई जिलों में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है। इन जिलों में हल्की से मध्यम क्षति हो सकती है। लोगों को पेड़, बिजली के खंभे और अस्थिर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है।

किसानों के लिए विशेष चेतावनी

तेज बारिश और वज्रपात के चलते किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खरीफ की फसल और अन्य कृषि गतिविधियों को नुकसान से बचाने के लिए मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है।

03 Oct 2025 10:22 am

