UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

UP Monsoon Return with Heavy Rainfall: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पूर्वी यूपी में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बढ़ गई है।