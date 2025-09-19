Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

UP Monsoon Return: उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में अब तक सामान्य से कम, जबकि पश्चिमी जिलों में अधिक वर्षा हुई है। मौसम में गिरावट से उमस और गर्मी में राहत मिलने की संभावना।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 19, 2025

up monsoon return heavy rainfall alert lucknow east west forecast
UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! AI Generated Image

UP Monsoon Return with Heavy Rainfall: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पूर्वी यूपी में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बढ़ गई है।

तेज धूप और उमस के बीच मौसम में अचानक बदलाव

पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के बीच गुरुवार को बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से मौसम में हल्की राहत मिली। इस अचानक बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में लगभग तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारी उमस और गर्मी से आम जनता को अस्थायी राहत मिली है।

अगले तीन दिन बारिश के आसार

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई मानसून वापसी के बीच शनिवार से सोमवार तक मुरादाबाद मंडल सहित यूपी के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। 20 सितंबर से प्रदेश में मानसून की सक्रियता के संकेत मिल रहे हैं। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि उमस और गर्मी से भी राहत मिलेगी।

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का अंतर

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। यह क्षेत्र मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए मानसून को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्सों तक पहुंच रही है, जिससे वर्षा की गतिविधियों में कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

बारिश का विस्तृत आंकड़ा

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक पूर्वी यूपी में अनुमानित 734.3 मिमी बारिश के मुकाबले केवल 610.5 मिमी ही दर्ज की गई। वहीं, पश्चिमी जिलों में अनुमानित 632.9 मिमी के मुकाबले 729 मिमी वर्षा हुई।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 06:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

