UP Monsoon: यूपी में मानसून की वापसी! अगले 12 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

UP Monsoon Return with Heavy Rainfall: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि पूर्वी यूपी में अब तक सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बढ़ गई है।
पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस के बीच गुरुवार को बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से मौसम में हल्की राहत मिली। इस अचानक बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में लगभग तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। दिन का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारी उमस और गर्मी से आम जनता को अस्थायी राहत मिली है।
मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई मानसून वापसी के बीच शनिवार से सोमवार तक मुरादाबाद मंडल सहित यूपी के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। 20 सितंबर से प्रदेश में मानसून की सक्रियता के संकेत मिल रहे हैं। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि उमस और गर्मी से भी राहत मिलेगी।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। यह क्षेत्र मध्य भारत की ओर बढ़ते हुए मानसून को प्रभावित कर रहा है। परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती हिस्सों तक पहुंच रही है, जिससे वर्षा की गतिविधियों में कुछ वृद्धि होने की संभावना है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक पूर्वी यूपी में अनुमानित 734.3 मिमी बारिश के मुकाबले केवल 610.5 मिमी ही दर्ज की गई। वहीं, पश्चिमी जिलों में अनुमानित 632.9 मिमी के मुकाबले 729 मिमी वर्षा हुई।