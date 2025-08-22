UP Rain: यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

UP rain weather update august 2025:उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर जारी है, लेकिन अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश (UP Rain) का सिलसिला शुरू होगा। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी बल्कि आम लोगों को लंबे समय से महसूस हो रही गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी।