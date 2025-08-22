Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Rain: यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जल्द राहत मिलने वाली है। 22 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय होगा और कई जिलों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 22, 2025

up rain weather update august 2025
UP Rain: यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी| AI Generated Image

UP rain weather update august 2025:उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर जारी है, लेकिन अगले 24 घंटों में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश (UP Rain) का सिलसिला शुरू होगा। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी बल्कि आम लोगों को लंबे समय से महसूस हो रही गर्मी और उमस से भी राहत मिलेगी।

पूर्वी और पश्चिमी संभागों में अलर्ट

मौसम विभाग ने 22 अगस्त के लिए पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश (UP Rain) का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।

22 से 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिश (UP Rain)

मौसम विभाग ने 22 अगस्त से प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला शुरू होने की चेतावनी दी है। यह बारिश कई जिलों में गरज-चमक और वज्रपात के साथ हो सकती है। 26 अगस्त तक बारिश (UP Rain) जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

भारी बारिश (UP Rain) का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 23 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश (UP Rain) का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

यूपी के जिले बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा

भारी बारिश (UP Rain) वाले जिलों के अलावा, कई अन्य जिलों में भी गरज-चमक और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यकता पड़ने पर घरों से बाहर कम निकलने की सलाह दी है।

Published on:

22 Aug 2025 08:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rain: यूपी में मॉनसून की धमाकेदार वापसी, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

