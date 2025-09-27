UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

UP rains alert 40 districts of uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदलते स्वरूप के साथ लोगों को चौंका रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी शुष्क और धूप वाला मौसम बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश (UP Rains) होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश के 40 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक महसूस होगा।