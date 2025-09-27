Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

UP Rains Alert: यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। 27 सितंबर को प्रदेश के 40 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 27, 2025

up rains alert 40 districts of uttar pradesh
UP Rains: यूपी में मानसून की वापसी! Image Source - Pinterest

UP rains alert 40 districts of uttar pradesh: उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बदलते स्वरूप के साथ लोगों को चौंका रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी शुष्क और धूप वाला मौसम बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश (UP Rains) होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश के 40 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और धूप के कारण तापमान सामान्य से अधिक महसूस होगा।

पश्चिमी और पूर्वी यूपी में सक्रिय हुआ मानसून

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज-चमक के साथ बारिश (UP Rains) हो सकती है। वहीं, पूर्वी यूपी के कई स्थानों पर भी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में वज्रपात की आशंका भी है, जिससे स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

आज इन जिलों में बारिश (UP Rains)

मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में आज बारिश (UP Rains) की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और सोनभद्र जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।

बारिश (UP Rains) और गर्मी का सिलसिला जारी

यूपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता के चलते कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 सितंबर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है। 30 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश (UP Rains) की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में भी कई स्थानों पर वर्षा की उम्मीद है। अक्टूबर के पहले दिन प्रदेश में बारिश और गर्मी का क्रम जारी रह सकता है, हालांकि तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश (UP Rains) और वज्रपात के चलते लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है, अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Published on:

27 Sept 2025 11:32 am

Published on: 27 Sept 2025 11:32 am

